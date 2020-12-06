Herkes evde, o görevde
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Herkes evde, o görevde

06.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:43

Herkes evde, o görevde Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın olduğu saatte sokaklarda çalışan temizlik işçisi, her zaman görevinin başında olduğunu söyledi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda temizlik...

Herkes evde, o görevde

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın olduğu saatte sokaklarda çalışan temizlik işçisi, her zaman görevinin başında olduğunu söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda temizlik işçileri çalışıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamada sokakta çalışanlar ise görevlerini sürdürüyor. Temizlik işçisi Ahmet El, herkes kısıtlamalarda evde olduğunda kendilerinin görevinin başında bulunduğunu söyledi. Trabzon Bulvarı'nda çevre temizliği yapıp çöp kutularını boşaltan Ahmet El, "Biz yine her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Bize verilen görevi her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz çevremizi ve şehrimizi temiz tutmak. İnsanlar kullandıkları maskeleri yere atmazlarsa, oturdukları banklarda yedikleri yemek artıklarını ve çöplerini yere atmayıp çöp kovalarına atarlarsa çevremiz daha temiz olur. Şehir bizim şehrimiz, çevre bizim çevremiz" diye konuştu.

Herkes evde, o görevde
Herkes evde, o görevde
Herkes evde, o görevde
Herkes evde, o görevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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