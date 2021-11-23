Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşete düştü
Arjantin'in Salta eyaletindeki Mojotoro Nehri'nde balık tutmaya çıkan iki arkadaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. Arkadaşlar eve gittiklerinde fotoğrafa baktı ve arkalarında belirlen esrarengiz cisim nedeniyle dehşete düştü.
Salta eyaletindeki Mojotoro Nehri'nde sürekli balık tutmaya giden arkadaşlar, bu seferki seyahatlerinde korkunç bir olay yaşadı. 16 Kasım'da saat 17.00'da balık tutmak için nehre açılan arkadaşlar, 22.00'da balıktan döndü ve bu anlarını ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili daha sonra hatıra fotoğrafını alarak evlerinin yolunu tuttu.
İki kafadar, evde fotoğrafı inceledikleri sırada gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü iki arkadaşın poz verdiği fotoğrafta esrarengiz bir cisim daha vardı. İki kafadarın hemen arkasında beliren cisim, korkuya neden oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan arkadaşlar, aynı anlara ait iki poz fotoğraf verdiklerini ancak ilk fotoğrafta herhangi bir aksilik görmediklerini ifade etti. Arkadaşlar, peçeli beyaz cismin ikinci fotoğrafta ortaya çıktığını belirtti.
Balıkçılar, çektikleri fotoğrafı internet üzerinden paylaştı. Fotoğraf kısa sürede internet aleminin en çok konuştuğu fotoğraflardan biri haline geldi.
İşte o fotoğraf karesi:
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