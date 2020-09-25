Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 40. bölüm tek parça izle! Hercai 41. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Hercai, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölüm de neler oldu? Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 40. bölüm tek parça izle!

Hercai yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 40. bölüm tek parça izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölüm de neler oldu?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

Hercai 20.00'de başlayacak.

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HERCAİ 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 41. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.