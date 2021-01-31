Hercai yeni bölüm canlı izle | Hercai son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle!

HERCAİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 31 Ocak Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 31 Ocak Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 58. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ 57. YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle..."

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...''

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.