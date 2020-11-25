Hercai yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle!

Mardin, Midyat'ta çekimleri devam eden dizi Hercai yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle!

Mia yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Türk yapımı dram dizisi Hercai yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle!

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü/Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu/Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar/Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/Handan Şadoğlu

İlay Erkök/Yaren Şadoğlu

Cahit Gök Fırat/Demiralp/Aslanbey

Güneş Hayat/Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE!