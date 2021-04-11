Hercai nerede çekiliyor? Hercai hangi ilde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizideki konak nerede bulunuyor?

Ekranların sevilen dizisi Hercai'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Hercai dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Hercai nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Hercai nerede? Hercai dizinde yer alan konak nerede? Hangi şehirde bulunuyor?

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin çekimleri Mardin ilimizde yapılmaktadır. Hercai'nin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor. Dizide yer alan konak da burada bulunuyor.

Dizinin çekimlerinin Mardin Midyat Sıla Konağı'nda yapıldığı bilinmektedir. Geçmiş yıllarda yayınlanan Sıla dizisi de buradaki konakta çekilmişti. Kısacası dizinin çekimleri Mardin şehrinde Midyat ilçesinde yapılmaktadır.

HERCAİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü - Miran Aslanbey

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

Ebru Şahin - Reyyan Şadoğlu

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

Macit Sonkan - Nasuh Şadoğlu

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

Ayda Aksel - Azize Aslanbey

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.

Serhat Tutumluer - Hazar Şadoğlu

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek evladı, babası Nasuh'un sağ koludur Hazar. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adamdır.

Gülçin Santırcıoğlu - Sultan Aslanbey

Aslanbey ailesinin hayatta kalan tek gelini, Gönül'ün annesidir Sultan. Yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuştur. Azize'nin ardından Aslanbey ailesinin başına geçmek en büyük hayalidir.

Tansu Taşanlar - Azat Şadoğlu

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

Oya Unustası - Gönül Aslanbey

Aslanbey ailesinin iki kız torunundan biri, Sultan ve Vahit'in tek çocuğudur. Güzel ve öfkeli bir genç kızdır Gönül. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşk, sevdiği gibi sevilmek ister.Gülçin Hatıhan Handan Şadoğlu Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa…

Serdar Özer - Cihan Şadoğlu

Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la bir yarışın içinde sayar kendini. Sürekli kendini ispat çabasındadır. Hazar gibi saygı gören, sözü dinlenen bir adam, babasının en çok güvendiği oğlu olmak ister ama beceremez bir türlü.

İlay Erkök - Yaren Şadoğlu

Cihan ve Handan'ın kızıdır Yaren Şadoğlu. Sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in, özellikle Reyyan'a karşı.

Feride Çetin - Zehra Şadoğlu

Hazar Şadoğlu'nun karısı, Reyyan ve Gül'ün anneleridir. Kocasına ve çocuklarına büyük bir sevgi ve sadakatle bağlıdır Zehra. Yumuşak başlı bir insan olmasına rağmen evlatlarına karşı bir tehdit sezdiğinde aslan kesilir. kendini kızlarının ve kocasının mutluluğuna adamış bir anne ve vefakâr bir eştir.

Cahit Gök - Fırat Demiralp

Aslanbey Konağı'nda büyümüştür Fırat. Miran'ın bu hayattaki tek dostu olmuş, Kars'ta Miran ile kardeş gibi büyümüşlerdir. Miran'ın nesi varsa Fırat'ın da olmuş, Azize, Fırat'ı öz torunundan hiç ayrı görmemiştir.

Ebrar Demirbilek - Gül Şadoğlu

Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi…