Hercai fragmanda çalan şarkı nedir? Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben şarkı sözleri kimin?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Hercai, Miran ile Reyyan'ın romantik konuşmasının ardından güzel bir şarkıya yer veriyor. Bu kapsamda izleyiciler Hercai fragmanda çalan şarkı nedir? Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben şarkı sözleri kimin? sorularının yanıtlarını arıyor.

Yeni bölüm fragmanında çalan şarkıyı ve sözlerini sizler için derledik.

HERCAİ FRAGMANDA ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai'nin yeni bölüm fragmanında çalan şarkı merak edildi. Fragmanda yer alan sözler;

Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben

Ayağı eşikten dışarda, git gidersen

Bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen

Delip geçen gözlerinle

Söylenmemiş sözlerinle... diye devam eden şarkı, Sezen Aksu'nun Canımsın Sen adlı şarkısı.

SEZEN AKSU CANIMSIN SEN ŞARKI SÖZLERİ

Adın başka, tadın başka

Sığmıyorsun ele avuca delisin sen

Dilerim ki benle yaşa

Bildiklerin ezber değil, yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben

Ayağı eşikten dışarda, git gidersen

Bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen

Delip geçen gözlerinle

Söylenmemiş sözlerinle

Sırsın sen

Hiç oyunsuz, sorunsuz

Ne bir eksik ne bir fazla

Canımsın sen

Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben

Ayağı eşikten dışarda, git gidersen

Bu gönül çoktan razı senden, nasıl istersen

Senden önce senden sonra

İki ayrı devir, iki ayrı dünya

Bir daha da olmayacak

Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda