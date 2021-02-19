Hercai fragmanda çalan şarkı nedir? Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben şarkı sözleri kimin?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Hercai, Miran ile Reyyan'ın romantik konuşmasının ardından güzel bir şarkıya yer veriyor. Bu kapsamda izleyiciler Hercai fragmanda çalan şarkı nedir? Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben şarkı sözleri kimin? sorularının yanıtlarını arıyor.
Yeni bölüm fragmanında çalan şarkıyı ve sözlerini sizler için derledik.
HERCAİ FRAGMANDA ÇALAN ŞARKI NEDİR?
Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai'nin yeni bölüm fragmanında çalan şarkı merak edildi. Fragmanda yer alan sözler;
Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben
Ayağı eşikten dışarda, git gidersen
Bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen
Delip geçen gözlerinle
Söylenmemiş sözlerinle... diye devam eden şarkı, Sezen Aksu'nun Canımsın Sen adlı şarkısı.
SEZEN AKSU CANIMSIN SEN ŞARKI SÖZLERİ
Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca delisin sen
Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil, yenisin sen
Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben
Ayağı eşikten dışarda, git gidersen
Bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen
Delip geçen gözlerinle
Söylenmemiş sözlerinle
Sırsın sen
Hiç oyunsuz, sorunsuz
Ne bir eksik ne bir fazla
Canımsın sen
Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben
Ayağı eşikten dışarda, git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden, nasıl istersen
Senden önce senden sonra
İki ayrı devir, iki ayrı dünya
Bir daha da olmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda