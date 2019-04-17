Hercai Dizisinin Oyuncusu Serdar Özer, Sette Gizli Çekim Yapanlara Ateş Püskürdü

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin sevilen oyuncusu Serdar Özer, çekimlerini Mardin'de geçtiği sete gelerek gizli çekim yapanlara sitem etti.

Görüntülerin yayınlanmasına sitem eden Özer, "Şerefsiz, ahlaksız, emek hırsızları" dedi.

"ŞEREFSİZ, AHLAKSIZ"

Rol aldığı Hercai dizisinin setine gelerek çekim yapan ve daha yeni bölüm yayınlanmadan görüntülerin sosyal medyaya sızmasıyla hakim olamayan Serdar Özer, Instagram hesabında açıklama yaparak "Gizli gizli görüntüleri çekip takipçi ve beğeni uğruna bizim bütün hafta emeklerimizi çöpe atan şerefsiz, ahlaksız, emek hırsızlarının görüntülerini lütfen paylaşmayın! Sadece bizim değil sizlerinde bu hırsızlara tepki göstermeniz, bu asalaklara prim yaptırmamanız lazım." dedi.

SERDAR ÖZER KİMDİR?

1980 İstanbul doğumlu olan Serdar Özer Girne Amerikan Üniversitesinde Turizm Otelcilik okumuştur. Ardından Beykent Üniversitesi İşletme Bölümünü de bitiren Serdar Özer, ilk olarak 2003 yılında Hasan Karacadağ'ın yönettiği, Hekimoğlu'' adlı dizide başrolde oynayarak izleyici karşısına çıktı. 2004'te İnce Hacı dizisinde Aslı Orcan ile başrolü paylaştı.

2005 yılında yine Hasan Karacadağ'ın ''Dabbe'' adlı filminde Cem rolünü oynadı. 2007'de Vildan Atasever ile Yaralı Yürek dizisinde başrolü paylaştı.

Serdar Özer, 2013 yılında Osmanlıda Derin Devlet adlı tarihi dizide I. Mahmut'u canlandırdı. Özer şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterini oynuyor.