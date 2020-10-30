Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?
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Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

30.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:56
Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

Hercai yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Hercai, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu? Hercai bugün var mı?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Karşınızda artık eski Reyyan yok!"

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir.

Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.

Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur.

Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Hercai bugün var mı? Hercai ne zaman saat kaçta? Hercai son bölüm de neler oldu?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşindedir

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

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