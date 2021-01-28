Hercai 57. Bölüm Fragmanı
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Hercai 57. Bölüm Fragmanı

28.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:46

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

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Hercai 57. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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