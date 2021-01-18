Hercai 56. bölüm fragmanı! Hercai 57. bölümde neler olacak?

Hercai 55. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai 56. bölümüyle Cuma ekranlara gelecek. Peki, Hercai 56. bölüm fragmanı! Hercai 57. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Hercai son bölümüyle ekranlara geldi. Hercai 55. bölüm kesintisiz izle! Hercai son fragmanı yayınlandı, 55. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hercai 56. bölüm fragmanı çıktı mı? Hercai yeni bölüm canlı izle! 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ 55. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 55. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir.

Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar.

Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hercai 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...