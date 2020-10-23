Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 44. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 44. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Hercai dizisinin 44. bölümü bugün ATV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Hercai yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 45. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

HERCAİ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

HERCAİ 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 23 Ekim Cuma akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.