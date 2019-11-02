Hercai 20. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Hercai 19. bölüm izle

02.11.2019 10:01

Hercai 19. bölüm ekranlarda fırtınalar gibi esti. Dilşah'ın yıllar önce yazdığı bir mektup ile Hazar neye uğradığını şaşırır ve artık Miran için elinden geleni yapacaktır. Hercai 20. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai oyuncuları ve son bölümü haberimizde…

Hercai 19. Bölüm İzle Tek Parça…

HERCAİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Hercai, Cuma akşamı 19. Son bölüm ile izleyici karşısındaydı. Azize Aslanbey'in kötülüklerine rağmen ayakta kalmaya çalışan Reyyan ile Miran'ın kusursuz aşklarını konu alan dizinin 20. bölüm fragmanı merak ediliyor. Hercai 20. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ NE DEMEK?

Son dönemin popüler dizisi Hercai ile hayatımıza giren kavram, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denir.