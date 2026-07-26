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Sessiz sedasız anlaşıldı! Galatasaray'da transfer bombası Musiala ile patladı

Sessiz sedasız anlaşıldı! Galatasaray'da transfer bombası Musiala ile patladı
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Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İki taraf arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Jamal Musiala transferinde sona çok yaklaştı.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

beIN Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Musiala'nın transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kiralayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bayern Münih ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Jamal Musiala; 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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