Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? Hercai 13. yeni bölüm hangi gün ekrana gelecek?

02.09.2019 12:02

Hercai 2. sezon fragmanı atv tarafından yayınladı. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu Hercai dizisi hayranları gelen fragmanla sevindi. Düğün sahnesi ile başlayan ve sonra kabusa dönen sahneler izleyiciyi iyice meraklandırdı. Sezon finalinde Reyyan'ın Miran'ın evlilik teklifine ne cevap vereceği de ayrı bir merak konusu. Peki, Hercai 2. sezon 13. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

HERCAİ 2. SEZON 13. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 2. sezon fragmanında Reyyan ile Miran'ın düğün sahnesi görülüyor. Herkesin bir arada olduğu, eğlendiği, güldüğü, şarkı söylediği sahne dikkatleri çekiyor. Tüm aile, eş, dost mutlu bir sofrada buluşuyor. Her şey yolunda giderken Reyyan bir anda akşam karanlığında Miran'ı kaybediyor. Bulduğunda Miran çok öfkeli şekilde ona bakıyor ve Reyyan "Konuşsana, bir şey desene." diyor.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12. son bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisi, sezon finali yaptı. Başrollerinde genç yetenekler Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi yeni sezona 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacağı tahmin ediliyor.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hercai sezon finalinde, bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.