Hercai 2. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor?

22.08.2019 09:35

ATV, Hercai 2. sezon fragmanını yayınladı. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu Hercai hayranlarına müjde geldi. Kısa zamanda büyük ilgi gören Hercai yeni sezonu yakında başlıyor.Sezon finalinde Miran, Reyyan'a evlilik teklifi yapmıştı. Herkes Reyyan'ın ne cevap vereceğini merak ediyordu.

Hercai 2. sezon fragmanında Reyyan ile Miran'ın düğün sahnesi görülüyor. Herkesin bir arada olduğu, eğlendiği, güldüğü, şarkı söylediği sahne dikkatleri çekiyor. Fakat bir anda rüya kabusa dönüyor. Reyyan ile Miran'ın arasında bir nehir beliriyor.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hercai sezon finalinde, bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12. son bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisi, sezon finali yaptı. Başrollerinde genç yetenekler Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.