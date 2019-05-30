Hercai 12. bölüm 2. fragmanı (Sezon finali): Miran ile Reyyan, Sil Baştan Yapıyorlar!

Hercai sezon finali 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Hercai 12. bölüm 2. fragmanında Reyyan ile Miran'ın eski günlerine döndükleri, aralarında şüphelerin ve kızgınların sona erdiği görülüyor. Reyyan ile Miran, dilek ağacında dilek diliyorlar. Reyyan'ın ne dilediği ise merak ediliyor. Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısı eşliğindeki romantik sahneler izleyenleri mest ediyor. Reyyan'ın "Keşke böyle olmasaydı" sözüne karşılık Miran'ın da "Keşke" diyerek karşılık vermesi ise dikkatleri çekiyor. Hercai sezon final bölümü, 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.

GÖBEKLİTEPE'DE ÇEKİLEN İLK DİZİ: HERCAİ

Cuma günü yayınlanacak olan Hercai sezon final bölümü Şanlıurfa'da çekildi. Sevilen dizi Hercai ekibi, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın farklı noktalarında çekimler yaptı. Balıklıgöl, tarihi sokaklar ve çarşıların yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki yer alan Göbeklitepe'de çekilen sahneler, bu Cuma günü dizinin final bölümünde sevenleriyle buluşacak.

Böylece Hercai dizisi, Göbeklitepe'de çekilen ilk dizi olarak tarihe geçti.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai son bölümde Miran, Reyyan'ı kaçırır. Fakat Azat'ı çileden çıkarır. Bunun üzerine o da Gönül'ü kaçırır. Yapılan bu iki olay ile Şadoğlu ve Aslanbey arasındaki gerilim daha da artar.

Hercai son bölüm, bu iki aşık arasındaki tartışmalar ile devam etti. Reyyan "Ben artık sana güvenemem" derken Miran ise "Bana sadece bir gün ver. Son şans olarak hayatının 24 saatini ver. Eğer bu gün sonunda bana hala güvenmez isen bundan sonra Miran Aslanbey ilelebet yokolacaktır" diye karşılık verir.

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.