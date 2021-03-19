Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı
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Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı

19.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:27
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı

Daha önce de mause ve termos tanıtımı yaparken kullandığı ifadelerle alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu sefer de yıllardır tercih ettiği iç çamaşırlarının tanıtımını yaptı.

Yıllar önce YouTube kanalında yayınlamaya başladığı makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerde geniş bir takipçi kitlesi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık Instagram hesabından ürün tanıtımları yapan fenomen son yaptığı paylaşımla yine gündeme gelmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIR REKLAMI YAPTI

Yıllardır tercih ettiği iç çamaşırlarını takipçilerine tavsiye eden Duygu Özaslan, birden fazla çamaşır görselini bir fotoğrafta birleştirerek tek tek anlattı. Hangi kıyafetle nasıl bir çamaşır tercih ettiğinden bahseden fenomen, kilo aldığı dönemde giydiği iç çamaşırını da gösterdi. Fenomen daha sonra yaptığı paylaşımda da tek tek tercih ettiği sütyenleri tanıttı.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞTU

Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Makeup artist Alp Kavasoğlu'na makyaj yapmış ve değişimiyle bambaşka biri olmuştu. Elizabeth Taylor'dan esinlenerek makyaj yaptıran fenomen, taktığı siyah perukla bambaşka biri olmuştu.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
KIT: Şaşırmadım biraz beyni olsaydı muhakeme yeteneğini kullanırdı prim için ne yapacaklarını şaşırdılar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VAY BE: GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ VE HABER DEĞERİ TAŞIYAN BİR OLAY
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