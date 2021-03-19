Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı

Daha önce de mause ve termos tanıtımı yaparken kullandığı ifadelerle alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu sefer de yıllardır tercih ettiği iç çamaşırlarının tanıtımını yaptı.

Yıllar önce YouTube kanalında yayınlamaya başladığı makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerde geniş bir takipçi kitlesi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık Instagram hesabından ürün tanıtımları yapan fenomen son yaptığı paylaşımla yine gündeme gelmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIR REKLAMI YAPTI

Yıllardır tercih ettiği iç çamaşırlarını takipçilerine tavsiye eden Duygu Özaslan, birden fazla çamaşır görselini bir fotoğrafta birleştirerek tek tek anlattı. Hangi kıyafetle nasıl bir çamaşır tercih ettiğinden bahseden fenomen, kilo aldığı dönemde giydiği iç çamaşırını da gösterdi. Fenomen daha sonra yaptığı paylaşımda da tek tek tercih ettiği sütyenleri tanıttı.

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞTU

Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Makeup artist Alp Kavasoğlu'na makyaj yapmış ve değişimiyle bambaşka biri olmuştu. Elizabeth Taylor'dan esinlenerek makyaj yaptıran fenomen, taktığı siyah perukla bambaşka biri olmuştu.