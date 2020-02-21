21.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:54

BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı'nda görev yapan, Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz, Özel Medicabil Hastanesi üst yönetimine, 'Yönetsel Uygulamalarda İnsan Odaklılık' konferansı verdi. Konferansa, Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen başta olmak üzere, Özel Medicabil Hastanesi'nin Nilüfer ve Yıldırım hastanelerinde görev yapan yöneticiler, bölüm sorumluları ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Menekşe Kılıçarslan katıldı.

"İnsan odaklılığı disiplinler arası bir yaklaşımdır"

Hemen hemen her sektörde insanlarla iç içe çalışıldığını ve bu anlamda, insan kaynaklarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz, "İşletmeler öncelikle kar edip, büyümeyi ve bunu sürekli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu anlayış işletmeler için doğru olabilir fakat burada göz ardı edilen nokta, insan. İşletmeler elbette ki rekabet ortamında, para kazanıp, kar edecekler ancak insan kaynağını odak noktasına alırlarsa, bunu sürekli hale getirebilirler" dedi.

İşletmelerin başarılı olması için maddi alt sistem ve beşeri alt sistemi optimumda buluşturması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kaymaz, "Büyümek için insan odaklı adımlar atmalısınız. Yenilikçilik, inovasyon, büyüme, süreklilikte başarı sağlamak istiyorsanız, her sürecin içine insanı yerleştirmelisiniz. Fakat insan odaklılığı salt çalışan perspektifinden değil, disiplinler arası yaklaşımla ele almalısınız. Burada psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve mikro iktisat da devreye giriyor" diye konuştu.

İnsan kaynağının şirketin ussal gücü olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Kaymaz, şu ifadeleri kullandı; "Hiyerarşik kademelerde ilk önce teknik yetenekler sorgulanır. Üst kademelere geçildikçe beşeri yetenekler daha ön plana çıkar. Çünkü yöneticinin en önemli işi, insanı yönetmektir. Çalışanların başarısı sizin başarınız, başarısızlıkları sizin başarısızlığınızsa mutlaka çalışanlarınızı önemsemelisiniz. Bu noktada her bireyin kendi özellikleri olduğunu göz önünde bulundurmalısınız."

"Örgütsel bağlılık sağlanırsa verimlilik artar"

Örgüt bağlılığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Kaymaz, "Tükenmişlik sendromu, stres, işten ayrılma niyeti gibi davranışlar çalışanın örgütsel bağlılığını etkiler. Bu yüzden çalışanlarınızı motive etmeli, iş tatmini yaratmalı ve motivasyon vermelisiniz. Örgütsel bağlılık sağlanırsa çalışan verimliliği artar, hatalar ve işten ayrılma niyeti azalır, hizmet süreçlerinde iyileşmeler yaşanır. Bu noktada örgütsel bağlılığı, uyma davranışıyla karıştırmamız gerekiyor. Bağlılık; örgütü yürekten benimseme, örgütün amaçlarını ve kurallarını kabul etme, kültürünü destekleme, stratejilerinin yayılımına katkıda bulunma ve örgütü kabul ederek, saygı gösterme tutumudur" dedi.

Seminerde konuşan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen de, "İşletmelerin, yöneticilerin, bölüm sorumlularının neler yapabileceği hakkında, hocamızdan değerli bilgiler aldık. Ancak üzerinde durmamız gereken diğer bir nokta da çalışanlarımızın ne yapacağıdır. Onların üzerine düşen sorumlulukları kişisel, vicdani ve duygusal olarak yerine getirebilmeleri için biz yöneticilere önemli görevler düşüyor. Onlara yol göstermeliyiz. Hastaneler hem verdiği hizmet hem de çalışan profiliyle farklı yapılar. Burada da eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Özel Medicabil Hastanesi olarak bizler de yaşam boyu eğitimin öneminin farkında olarak, hizmetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz'a, Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: Bültenler