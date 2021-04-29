Her şey reklam mıydı... Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta iş insanı Ryan Friedkin'le dudak dudağa!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Her şey reklam mıydı... Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta iş insanı Ryan Friedkin'le dudak dudağa!

Her şey reklam mıydı... Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta iş insanı Ryan Friedkin'le dudak dudağa!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da 'Sandokan' dizisi için anlaşma imzaladı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da 'Sandokan' dizisi için anlaşma imzaladı. Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu gönlünü spiker Diletta Leotta'ya kaptırmış, hatta evlenme teklifi etmişti.

İkilinin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak lanse edilse de iddiaları yalanlayan çift sık sık poz verip 'mutluyuz' imajı çizmişti.

Can Yaman ortaya çıkan skandal fotoğrafların ardından sessizliğini korumaya devam ediyor...

CAN YAMAN'I ALDATTI MI?

Spor spikeri Dilette Leotta, Roma kulübü başkanın oğlu Ryan Friedkin'le dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisinin ortaya çıkardığı görüntüler olay oldu. Diletta Leotta ile İtalyan milyarder Ryan Friedkin'in öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.

AYLARDIR BEKLENEN BİR AŞK HİKAYESİ

Ortaya çıkan fotoğrafların ardından dergide yer alan haberde Diletta Leotta ve Ryan Friedkin aşkının uzun bir geçmişi var... Leotta ve Friedkin'in yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği iddia edildi.

İTALYANLAR DA 'REKLAM' DEDİ

Öte yandan Türkiye'de olduğu gibi İtalyan medyasında da Can Yaman ile Diletta Leotta aşkının reklam çalışması olduğu iddiaları gündemde...  İddiaya göre ikili popülarite kazanmak için 'aşk oyunu' oynadı. Dönem dönem bir araya gelip 'her şey' yolunda mesajı verdi. 

Diletta Leotta ve Can Yaman sosyal medyadaki samimi fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti...

REKLAM İDDİASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İtalyan spiker, 'Can Yaman ile reklam için mi birliktesiniz?' sorularına  'Bir oyuncuyla birlikte olursam uydurma bir hikaye olmak zorunda mı?' sözleriyle tepki göstermişti...

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kaynak: Hürriyet

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Mesut Özil Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Her şey reklam mıydı... Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta iş insanı Ryan Friedkin'le dudak dudağa! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:00:03. #1.16#

title