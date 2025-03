''Her şey çok güzel olacak'' sloganını kim buldu? Her şey çok güzel olacak sözünü ilk kim kullandı?

"Her şey çok güzel olacak" ifadesi, sadece bir kampanya sloganı olmanın ötesinde umut, birlik ve değişim mesajı taşıdı. Bu yönüyle pek çok kişinin ilgisini çeken sloganın arkasındaki isim ise sonradan ortaya çıktı. Seçim döneminin en çok konuşulan konularından biri de "Her şey çok güzel olacak sloganını kim buldu?" sorusunun yanıtıydı. Peki, 'Her şey çok güzel olacak' sloganını kim buldu?

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANINI KİM BULDU?

"Her şey çok güzel olacak" sloganı, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde, dönemin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Berkay Gezgin tarafından söylenmiş ve bu ifade, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelmiştir.

BERKAY GEZGİN KİMDİR?

Berkay Gezgin, 2003 yılında İstanbul'da doğmuş, aslen Hataylı bir üniversite öğrencisidir. Eğitimine Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlamış ve 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmiştir.

Gezgin, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında, dönemin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" şeklinde seslenerek, seçim kampanyasının ana sloganının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Mart 2025'te, Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katılan Berkay Gezgin, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.