Her şey çocuklar için Kermeste buluştular

19.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:50

Dört gün sürecek kermese ünlü isimlerde destek verdiler. İvana Sertadını verdiği ürünlerinin satıldığı bir stand açarken, Gülben Ergen'de kermese "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiile katıldı. Yeliz Yeşilmen ve Bircan Bali'de stand açarak kermese destek verirken İvana Sert açılışta kurdelesi de kesti.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve 81 ilde şehir çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan "Tüm Şehit çocukları Yardımlaşma Derneği",Zey-Fest işbirliği ile Wow Hotel İstanbul'da yüz firma ve sivil toplum kuruluşlarını katılımı ile büyük bir kermes düzenledi. Geliri şehitçocuklarıiçin kullanılacak kermeste zücaciyeden gıdaya kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Açılışı dün gerçekleştirilen kermesin açılışını İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve ünlü moda ikonu İvana Sert ile birlikte yaptılar.Çeşitli ürünlerin satıldığı standları gezen davetliler alışveriş yaparak destek verdiler. Kermese katılan ünlü isimler arasında Aslı Hünelalışveriş yaparken,Yeliz Yeşilmen'de standında ürün satışı yaptı.

HER ŞEY ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN…

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya "Bir yıl içinde yirmi şehirde elli altı çocuğun hayallerini gerçekleştirdik. Bu organizasyonda da İstanbul Valiliği veBakırköy Kaymakamlığı'nın büyük desteğini gördük. Amacımız daha kısa zamanda çok daha fazla çocuğa ulaşmak ve onlarında hayallerini gerçekleştirmek" dedi.

İVANA SERT "YOK ÖYLE PARALAR"

Kermeste stand açarak üran satıp çocuklara destek olan İvana Sert yeni yılda çocukları ile birlikte olacağını söyledi. Yılbaşı gecesinin kendini ve ailesi için çok önemli olduğunu söyleyen moda ikonu "Yılbaşı gecesi astronomik rakamlarla sahneye çıkacağınıyüksek paralar istediğimi söylüyorlar. Yok öyle paralar tamamen abartı. Ancak teklifler de var" dedi.

Kaynak: Bültenler