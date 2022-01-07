Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü - Haberler
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Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü
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İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan vahşette, Abdullah A. adlı şahıs, iki genci önce silahla yaraladı, ardından aracıyla ormana götürdü. Yaralı gençlere kendi mezarlarını kazdıran Abdullah A., ardından ikiliyi boyunlarına kadar gömdü ve olay yerinden ayrıldı. Ölüme terk edilen gençlerden biri mezardan çıkmayı başarıp arkadaşını kurtardı. Olayın devamında jandarmaya rastlayan gençler, ekiplerin yardımıyla hayatta kalmayı başardı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

Apart sahibini darbedip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

Sabah'ın haberine göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı.

Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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