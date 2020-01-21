21.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:16

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Her İlmekte Bir Sevgi" projesi kapsamında çalışmaya destek verenler ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Hendek Melek Nişancı Huzurevindeki programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Hendek İlçe Sağlık Müdürü Burcu Başaran Güngör, Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı ile huzurevi sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Münevver Nayir'in ördüğü şal, huzurevi sakini 84 yaşındaki Emine Yıldız'a verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Güngör, yaptığı konuşmada, paylaşma ve dayanışma duygularını harekete geçirmek, üreterek hayata katkı sağlama duygusunun hedeflendiği projeye toplumun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Programda şiirler okundu, proje için gönderilen destek mesajları izletildi.

Kaynak: AA