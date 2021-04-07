Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu

Koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olan ve son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, tüm çabalara rağmen felaketi yaşama devam ediyor. Bilim insanları, Brezilya'da her hafta yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıktığını aktarırken, ülkede yaşananlara "Biyolojik Fukushima" adını vererek Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra meydana gelen nükleer felakete gönderme yapıyor.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte ölenlerin sayısı ilk kez 4 bini geçti ve 4 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

SON 24 SAATTE 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

DEVLET BAŞKANI BOLSONARO'NUN BAŞARISIZLIĞI DA KRİZİ TIRMANDIRDI

Brezilya'nın koronavirüste bu kadar kötü bir tabloya sahip olmasının başlıca sebepleri arasında ülkenin nüfusunun fazlalığı, alınan önlemlerin yetersizliği ve başta Devlet Başkanı Bolsonaro olmak üzere yöneticilerin krizdeki başarısızlıkları kadar ortaya çıkan yeni mutasyonlar (varyantlar) da önemli rol oynuyor.

Ülkede hükümete de danışmanlık yapan bilim insanı Miguel Nicolelis, Brezilya'nın artık yeni varyantlar için tam bir 'yuva' haline geldiğini belirtirken 'Brezilya kontrol altına alınamazsa gezegen de kontrol altına alınamaz.' ifadesini kullandı. Nicolelis, Brezilya'nın en büyük insanlık trajedisini yaşadığının altını çizerken uzmanlar ülkeyi 'Biyolojik Fukishima' yaşanıyor diyerek tanımlamaya başladı.

Miguel Nicolelis.

HER HAFTA YENİ BİR MUTASYON

Miguel Nicolelis, 'Ülke, zincir reaksiyon başlamış bir nükleer reaktöre benziyor ve artık kontrolden çıktı. Yaşadığımız bir "Biyolojik Fukushima", adını koyalım.' diyerek Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra meydana gelen nükleer felakete gönderme yaptı.

Uzmanlar Brezilya'nın salgının sadece yeni merkez üssü olmakla kalmadığını, dünyanın salgını kontrol almak için sarf ettiği çabayı da tehlikeye attığını söylüyor. Her hafta yeni bir mutasyon (Kovid-19 varyantı) ortaya çıktığını belirten Nicolelis bunların kiminin daha bulaşıcı, kiminin daha ölümcül ve bazılarınınsa sınırları aşarak diğer Güney ve Latin Amerika ülkelerine ve en nihayetinde de tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.