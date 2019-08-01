Her eve bir kurban bir Kur'an

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yapılan "1 Kurban 1 Kur'an" bağış projesi kapsamında vekaletle kurban bağışında bulunacak vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebilecek.

TDV'nin "www.tdv.org" internet sitesinden "Hızlı bağış yap" butonuna tıklayan vatandaşlar, kurban bağışını yaparken, 25 lira ek ücret dahilinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebilecek.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine projeye ilişkin yaptığı açıklamada, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahipleri için kurban ve Kur'an-ı Kerim bağışının çok önemli olduğunu belirtti.

Bağış projesinin gündeme gelmesinde bazı bölgelerde bu ihtiyaçların sağlanamamasının etkili olduğuna işaret eden Polat, "Bu kampanya, belki bize kurban bağışında bulunanlar açısından cazip bir fikir olabilir. 'Hediyem Kur'an Olsun' bağış kampanyamız var. Onun yanında bu kampanyaya bir güç katacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Polat, Kur'an-ı Kerim bağışının yapılabilmesi için dünya genelinde bilinen bir sistemin uygulandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kurbanını bağışlayan bağışçımız, zaten elektronik bankacılık üzerinden bağış yapmaya geldiği zaman orada bağışını gerçekleştiriyor, ilgili bilgileri dolduruyor. Bağış ödeme ya da tamamlama kısmına geçmeden önce orada bir kutucuk var, 'Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?' diye. Bağışçı, onu seçerse normal bağış ücretine 25 lira eklenmek suretiyle Kur'an hediyesini de gerçekleştirmiş oluyor."

27 dilde mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Vakıf tarafından dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri yapıldığını belirten Polat, 149 ülkede su kuyusu açma, cami ve Kur'an kursu inşası, eğitim ve giyim desteği verildiğini kaydetti.

Polat, bölgelerde faaliyet yapılırken insanların hangi yardımlara ihtiyaç duyduğunun daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Afrika'nın birçok bölgesinde çocuklar tahtaların üzerine yazılmış birkaç sure ve ayeti ezberlemeye çalışıyorlar. Şartlar çok ağır. Kur'an-ı Kerim dağıtıyorsunuz ama kısa bir süre sonra yine dağıtmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim yıpranıyor. Kur'an-ı Kerim'i koyacak bir rafları yok insanların. 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 300 bin bağış yapıldı. Bunların yaklaşık 900 bini tercüme ve basım çalışmaları tamamlanarak dağıtıldı. Birtakım yerel dillerle ilgili meal çalışmaları tamamlanınca geri kalan kısımlar da yavaş yavaş dağıtıma hazırlanacak."

Projenin en önemli kısmının mealli Kur'an-ı Kerim çalışması olduğunun altını çizen Polat, "Yerelde sağlıklı bir meal bulmanız lazım. Eğer yoksa onu sizin yaptırmanız lazım. Dolayısıyla bu çalışmaları çok teknik bir alt yapı üzerinde gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 27 dilde ve 67 ülkede mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Özellikle yerel dil ve lehçelerde mealli Kur'an-ı Kerim basılıyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA