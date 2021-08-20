Hepsi reklam mıydı? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk açıklama
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Hepsi reklam mıydı? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk açıklama

Hepsi reklam mıydı? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk açıklama
Hürriyet - Haberler | Magazin

"BEN DEĞİLİM" DEMEDİHaziran ayında ortaya çıkan bir fotoğraf, Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'ı manşetlere taşıdı.

"BEN DEĞİLİM" DEMEDİ

Haziran ayında ortaya çıkan bir fotoğraf, Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'ı manşetlere taşıdı. Havuz başında bir kadınla el ele yürüyen kişinin, Ali Küçükbalçık olduğu öne sürüldü. Küçükbalçık iddiayı yalanlamadı, ancak o kişinin aslında Fransa'dan Bodrum'a tatile gelen Mustafa Kızılgün, yanındaki kadının da eşi Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Kibariye ve eşinin konuyla ilgili sessizliği kafaları karıştırdı.

AÇIKLAMA YAPACAKLARDI

Kızılgün çiftinin avukatı Muzaffer Demirkılınç'ın açıklaması da "reklam" ihtimalini akıllara getirdi: "Hem Kibariye Hanım'ın menajeriyle hem de Ali Küçükbalçık'la görüştüm. Açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ali Küçükbalçık, bana fotoğrafın çekildiği gün olan 2 Haziran'da Bodrum'da olmadığını belirtti. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler."

Ali Küçükbalçık sanılan kişinin Mustafa Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Yanındaki kadın da eşi Zeynep Kızılgün

 BEN SADECE KİBARİYE HANIM'A SÖYLERİM

 Ali Küçükbalçık, reklam iddiasına tepki gösterdi:

"Aldattı yazdılar. Ben zaten öyle bir şey yapmam. Ama o gün orada olmadığımı Kibariye Hanım'a defalarca anlattım. Ben sadece Kibariye Hanım'a söylerim. 3-4 gün önce karşı tarafın avukatı arayıp olayı izah edince inandı. Kibariye Hanım'ın reklama ihtiyacı yok."

Kaynak: Hürriyet

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