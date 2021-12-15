Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin'in annesi: Tedaviye İstanbul'da devam etmek istiyoruz

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de kazada yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36) ailesi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Ergül'ün annesi Ayser Ergül, kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini, doktorları izin verirse, tedaviye İstanbul'da devam etmek istediklerini söyledi.

İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde 13 Aralık günü saat 20.30 sıralarında Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aynı yöne giden Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi, yanındaki Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ise yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gülçin Ergül'ün babası Ali Rıza Ergül de kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ergül, Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatına üzüldüklerini belirterek, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Erdal'ımız vefat etti. Dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Kızımız iyiye gidiyor, ona sevinemiyoruz. Biz, Erdal'a çok üzülüyoruz. Erdal'a Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şeyimiz yok" dedi.