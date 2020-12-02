"Hepimizin gayret etmesi gerekiyor"
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"Hepimizin gayret etmesi gerekiyor"

02.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:17

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pandemi ile ilgili kararlar ve kısıtlamalarda herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar belediye başkanları ile Sanayi, Ticaret, Borsa ve KESOB Başkanları ile temsilcilerinin katıldığı istişare...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pandemi ile ilgili kararlar ve kısıtlamalarda herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar belediye başkanları ile Sanayi, Ticaret, Borsa ve KESOB Başkanları ile temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin esenliğini, huzurunu ve üretime olan katkısını sürdürme adına hepimizin gayret etmesi gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile koronavirüs salgınını durdurma adına bir dizi tedbir ve kısıtlama kararı aldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, esnaf ve sanayi odaların temsilcileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kısıtlamalarla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası'nı temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ni temsilen Kenan Arslan katıldı.

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"HEPİMİZİN GAYRET ETMESİ GEREKİYOR"

Son süreçte alınan Pandemi ile ilgili kararlar ve kısıtlamalardan kaynaklı bir mağduriyet oluşmaması adına 'Ne yapabiliriz" konusunun istişare edildiği toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Valimiz ile görüşülmesi gereken boyutları ya da İl Hıfzıssıhha Kurulu ile istişare edilmesi boyutları konusunda değerlendirmeler yaptık. Şehrimizin esenliğini, huzurunu ve üretime olan katkısını sürdürme adına hepimizin gayret etmesi gerektiğini buradan belirtiyorum" dedi.

"KARŞIMIZDAKİNİN VE KENDİMİZİN RİSK TAŞIDIĞINI DÜŞÜNEREK HAREKET EDELİM"

Başkan Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizlik uyarısı da yaparak, "Her karşınızda gördüğünüz kardeşinizin böyle bir risk taşıdığını düşünerek, kendimizin de risk taşıdığını düşünüp maske, mesafe ve temizlik kuralına lütfen uyalım, daha dikkatli, daha tedbirli olalım, hayatın akışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim. Ayrıca Kamu çalışanlarının mesaisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda, Valiliğimizin yayınladığı genelge ile s10.00 ile 16.00 saatleri 657 Sayılı Kanuna uygun olarak mesai kavramı gündeme geldi. Kurullar gerekli çalışmaları belirleyecektir. Herkese kolaylıklar diliyorum"

diye konuştu. Toplantı da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu. - KAYSERİ

'Hepimizin gayret etmesi gerekiyor'
'Hepimizin gayret etmesi gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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