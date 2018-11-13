Hemşireliği Bırakıp Yetişkin Film Yıldızı Olan Oyuncu, Kasabayı İkiye Böldü
Avustralya'da hemşire olarak çalışan daha sonra oynadığı yetişkin filmlerle dünya çapında adını duyuran ünlü oyuncu Kiki Vidis, yaşadığı kasabayı ikiye böldü.
Dünya çapında tanınan yetişkin film yıldızı, bir kasabada bir numaralı gündem oldu. Avustralya'nın Toowoomba kasabası, söz konusu filmleri yasaklayıp yasaklamamayı tartışıyor. Ünlü Avustralyalı yetişkin film yıldızı Kiki Vidis ise, kasabada yasağı savunanlarla karşı karşıya geldi.
"KADINLARIN KISKANÇLIĞI YÜZÜNDEN"
Vidis, içinde yer aldığı sektörün serbest bırakılmasını istiyor. Oyuncu, 11 yıldır bu tarz filmler çekiyor. Daha önce hemşirelik yapan, Vids, kariyerinde keskin bir dönüş gerçekleştirdi. Vidis'e göre, Avustralyalı kadınların kıskançlığı yüzünden yasak gündeme geldi. Oyuncu, Toowoomba sakinlerinden destek toplamaya çalışıyor. Vidis, kendisine gelen e-postaların içeriğini de açıkladı. Kiki Vidis, "Gelen e-postaların yüzde 90'ı olumlu, yüzde 10'u olumsuz. Olumsuz olanları da erkeklerin eşleri ya da kız arkadaşları gönderiyor" dedi. Son olarak kasabada 16 Ekim'de yetişkin filmleri karşıtı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, kasaba dışından da destekçiler geldi. Yetişkin film karşıtlarından biri Letitia Shelton. Shelton, bu tarz filmlerin yeni nesilleri tehlikeye attığını söylüyor.
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LOKUM LOKUM LOKUMCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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karının iyi reklamını yaptınız google iyi aranmıştır bugünCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Sakız oldu manava kasabaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BENİM BU TÜR FİLMLERİ İZLEME İMKANIM YOK. ARABİSTANDA YAŞADIĞIM İÇİN. AMA ARAP KOCAM ODANIN HER KÖŞESİNE KAMERA YERLEŞTİRDİ KENDİ FİLMİMİZİ ÇEKİYORUZ.Cevap Yaz 10 22 Yayından KaldırMERDO HIBOSU NA: ULAN HIRBO PIS GÖRGÜSÜZ ARAP OLDUGUNU NERDEN BILIYORSUN. BELKI SENDEN COK ÜSTÜN BIRISI OLAMAZMI. HEM TANISIYORMUSUNUZ VEYA AYNAYA BAKARAK KENDINIMI IFADE EDIYORSUNTüm 23 yorumu okumak için tıklayın5 Yayından Kaldır