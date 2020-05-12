Hemşirelerden "sus" işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hemşirelerden "sus" işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür

İzmirli hemşireler, 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine verdiği moral desteği için, yaptıkları "sus" işaretiyle teşekkür etti.

Hemşirelerden 'sus' işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür
12.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:18

İzmirli hemşireler, 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine verdiği moral desteği için, yaptıkları "sus" işaretiyle teşekkür etti.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli kadın ve erkek hemşireler, geçmişte sağlık kurumlarının duvarlarında yaygın olarak kullanılan fotoğraftaki pozu veren Tunca'nın salgın sürecindeki destek açıklamasını unutmadı.

Pandemi hastanesinde görevli hemşireler, koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaş kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Tunca'ya, Hemşireler Günü'nde telefon ederek teşekkür etti, toplu olarak "sus" işareti yaptı.

"Resminiz hala gözümüzün önünde"

Hemşire Filiz Nacır, AA muhabirine, Tunca'nın yaptığı "sus" işaretini, 23 yıldır sürdürdüğü mesleğinin simgelerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Tunca'nın açıklamalarını izleyince çok duygulandığını dile getiren Nacır, yaptığı telefon görüşmesinde kendisine teşekkürlerini iletti.

Nacır, Tunca'ya, salgın sürecinin başından bu yana arkadaşlarıyla yoğun mesai içinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İnanın bizi çok mutlu etti. Sizin yıllar önce yaptığınız o 'sus' işareti bizim için çok değerli. Sessizliği, düzeni, kısacası her şeyi ifade ediyor. O güzel yüzünüz hiçbir zaman korku vermiyor. O resminiz hala gözümüzün önünde. Müsait olunca sizleri hemşire arkadaşlarımızla da hastanemizde ağırlamak isteriz."

Tunca da Nacır'ın sözleri karşısında mutluluk duyduğunu, aklının ve gönlünün hep hemşirelerle olduğunu, onların fedakarca çalışmaları sayesinde binlerce hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Hemşire Sevda Gül ise Dilek Tunca'nın kendileri için ayrı yere sahip olduğunu, Türkiye'de "hemşirelik" denilince herkesin aklına aynı pozun geldiğini anlattı.

Tunca'nın açıklamalarını izlerken gözlerinin dolduğunu ifade eden Gül, "Dilek Hanım bir sağlık çalışanı olmadığı halde sözleriyle bizim en zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Bize destek verdiği o sözler hala aklımda. Ona tüm hemşireler adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Elif Sağlam da 10 yıl önce mesleğine başladığında hemşire ablalarından Tunca'nın verdiği pozun hikayesini dinleyince çok etkilendiğini, onun fotoğrafında hemşirelerin güler yüzlü, hastaların ise sessiz olması gerektiği mesajının verildiğini kaydetti.

Hemşirelerden 'sus' işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Deniz Gezmiş Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hemşirelerden "sus" işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:02:07. #1.15#
title