Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi
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Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi

29.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:59
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi

Endonezya'da bir hastanede görev yapan hemşire, tuvalette Kovid-19 tedavisi gören hasta ile cinsel ilişkiye girdi. Olaydan sonra ifadeleri alınan hemşire ve hasta, ilişkiye girdiklerini itiraf ederken, çift suçlu bulunmaları halinde en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi'nde görevli bir hemşire, üzerindeki koruyucu elbiseleri çıkararak tuvalette Kovid-19 tedavisi için hastanede bulunan erkek bir hasta ile ilişkiye girdi. Erkek hasta, cinsel ilişki sırasında çektiği bir fotoğrafı WhatsApp üzerinden bir kaç arkadaşı ile paylaştı. Diğer arkadaşlarının aynı fotoğrafı paylaşması üzerine ilişki ortaya çıktı.

TUTUKLANAN ÇİFT İZOLASYONA ALINDI

Çift hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra ifadeleri alınan hemşire ve erkek hasta ilişkiye girdiklerini itiraf ettiler. Tutuklanan çift, izolasyon altına alındı.

EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI ALACAKLAR

Yapılan testler sonucunda hastanın hala pozitif, hemşirenin ise negatif olduğu ortaya çıktı. Çift suçlu bulunmaları durumunda en az 10 yıl hapis cezası alacak.

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