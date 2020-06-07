Hem yürekleri ağızlara getirdi, hem nasihatte bulundu
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Hem yürekleri ağızlara getirdi, hem nasihatte bulundu

Hem yürekleri ağızlara getirdi, hem nasihatte bulundu Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki 40 metrelik falezlerden atlayan iki genç yürekleri ağızlara getirdi İki gencin atlaması an be an kameralara yansıdı Gökhan Keser, hem tehlikeye meydan okudu, hemde atlamak isteyenlere nasihatte...

07.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:18

Hem yürekleri ağızlara getirdi, hem nasihatte bulundu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki 40 metrelik falezlerden atlayan iki genç yürekleri ağızlara getirdi

İki gencin atlaması an be an kameralara yansıdı

Gökhan Keser, hem tehlikeye meydan okudu, hemde atlamak isteyenlere nasihatte bulundu

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki 40 metrelik falezlerden hem denize atladı hem de nasihatler verdi. Turizm kenti Antalya'da yasağın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda sahillerde sosyal mesafeli yoğunluk gözlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında girişe kapatılan Antalya'da sahiller kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hafta başında girişe yeniden açılmıştı. Yasağın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluştu.

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilenlerin adresi sahiller oldu. Sahile gelenler korona virüs tedbirlerine uydukları görüldü. Halk plajı bölümünde de vatandaşlar hem sosyal mesafe kuralına uydu hem de maskelerini taktı. Güneşin tak yakmadığı turizm kenti Antalya'da bir çok kişi şemsiyesiz güneşlenmeyi tercih etti.

"Falezlerden ölüme atlama"

Öte yandan Konyaaltı Sahil varyantta çocukların adresi küçük, büyüklerin ise adresi yüksek kayalar oldu. Varyant altındaki yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç noktasına birkaç genç geldi. Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı açan gençlerden ikisi bir süre kayanın uç noktasında bekledi. Gençlerden birisi alttaki kayaların üzerinde ve sahildeki tatilcilerin bakışları arasında kendisini denize çivileme bıraktı. Sudan çıkan gence yukarıdaki arkadaşları terliklerini de arkasından attı.

Birinci gencin ardından, ikinci gençte kayanın en uç noktasına geldi. Aşağıdaki kişilerin tempo vermesini isteyen genç, daha sonra kendini denize bıraktı. Çivileme atlayan genç sağlıklı bir şekilde kıyıya ulaştı.

"Atlamak harika"

Her yıl bu yükseklikten denize atladığını dile getiren 27 yaşındaki Gökhan Keser, " Bakmaya bile korkulan yerden atlamak harika. Buradan atlamayı, bilene tavsiye ederim. Yüzmeyi bilene, daha önce buradan atlamış olana tavsiye ederim. Yılda iki üç kez atlarım. Heyecan doluyum, korkum da yok. Atlamak bana heyecan veriyor. Sürekli atladığım bir yer bayağı bir derin orası. Ayağım bile yere değmedi." dedi.

"Tehlikeli bilmeyen atlamasın"

Çevresindeki kişilerin atlamasından korktuğunu ifade eden Keser, " Bir çok kişi atlayamıyor. Bugün bir arkadaşım daha destek verdi. Bugün iki kez atladım. Bir zorluğu yok. İkincide göğsümün üstüne atladım. Buradan yakın görünüyor ama ben bakınca aşağıdaki insanları karınca gibi görüyorum. Tehlikeli bilmeyen atlamasın tehlikeli. Ben yüzmeyi kendi imkanlarımda öğrendim. Burada bilmeyen atlamasın." diye konuştu.

Öte yandan birkaç gencin daha atlamak için falezler üzerinde beklediği görüldü.

Hem yürekleri ağızlara getirdi, hem nasihatte bulundu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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