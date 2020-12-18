Hem topluma faydalı oluyorlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Van'ın Tuşba Maske Üretim Merkezinde çalışan kadınlar, maske üreterek hem topluma faydalı oluyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Tuşba Kaymakamlığı korona virüs ile mücadele kapsamında okullar ve dar gelirli aileler için Maske Üretim Merkezini açtı. Yaklaşık 4 ay önce açılan ve 25 kadının çalıştığı merkezde maske üretimi aralıksız devam ediyor. İki ayrı grup halinde çalışan kadınlar, burada ürettikleri maskeleri okullara ve dar gelirli ailelere gönderilmek üzere Tuşba Kaymakamlığına teslim ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitmen Cemile Soysal, İş-Kur destekli 25 kadının iki grup halinde çalıştığını ifade ederek, günde yaklaşık 3 bin maskenin üretildiğini söyledi. Soysal, "Kadınlar burada hem meslek öğreniyorlar hem topluma faydalı olmaya çalışıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bunu yaparken de kadınlar seviniyorlar ve mutlu oluyorlar. Onlara moral oluyor" dedi.

Bu tür faaliyetlerinin bundan sonrada süreceğini dile getiren Soysal, "Kadınlarımız burada aktifleşiyor, sosyalleşiyor ve ayaklarının üzerinde durmasını biliyor. Ben kadınlarımızın güçlü olmasını istiyorum. Bu anlamda bize bu fırsatı tanıyan ve açıldığı günden beri desteklerini esirgemeyen Tuşba Kaymakamı Furkan Duman başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İş-Kur destekli çalıştıkları merkezde mutlu olduklarını belirten Elif Sürme isimli kursiyer, "Ailemize destek oluyoruz, katkı sağlıyoruz, milletimize maske üreterek onlar için çalışıyoruz. Şu anda elimizden gelen budur" ifadelerini kullandı.

Ayşe Karataş isimli kursiyer de yaklaşık 3 aydır çalıştığını dile getirerek, "Biz hem bir şeyler öğreniyoruz hem de maske dikimine destek oluyoruz. Daha önce gönüllü de çalıştık. Birilerini sevindirmek güzel bir duygu. Bizim içinde faydalı oluyor. Ben bu anlamda Tuşba Kaymakamı başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha önce zamanını ev işi yaparak geçirdiğini anlatan Esengül Eker de, "Bu kursun açılmasının bize çok faydası oldu. Maske üreterek hem topluma faydamız oluyor hem ailemize katkıda bulunuyoruz. Evde oturmaktansa burada bu şekilde uğraşmak bize daha da moral oluyor. Bunun yanında insanlara faydalı olmak çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı