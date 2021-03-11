Hem suçlular hem güçlüler
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Hem suçlular hem güçlüler

11.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:10
Hem suçlular hem güçlüler

Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerinden çilingir malzemesi çalan şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanına yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerinden çilingir malzemesi çalan şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanına yakalandı. Mağaza çıkışı şüphelilerden ödemeye dair fiş göstermesini isteyen mağaza işletmecisi ile çalışanın bıçaklandığı anlar kameraya yansıdı.

Çorlu'da Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerine müşteri gibi girerek çilingir malzemesi çaldığı öne sürülen şüpheliler mağaza çıkışı kendilerine satın aldıklarına dair fiş soran işletmeci ile görevliyi bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

Mağazaya müşteri gibi giren M.B. ile Ö.H. çilingir malzemeleri çaldı. Mağaza görevlisi H.A. ile işletmecilerden İ.C. durumu fark edip, ikilinin yanına gitti. Aldıkları malzemelere karşı ödeme yaptıklarını savunan şüphelilerden ödemeye ilişkin belge isteyen görevliler aksi durumda polise haber vereceklerini söyleyince şüpheliler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine çıkan tartıma esnasında şüpheliler, H.A. ile İ.C.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.H.'nin 41, M.B.'nin de 77 ayrı suç kaydı bulunduğu, M.B. adlı şüphelinin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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