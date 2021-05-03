Hem korku, hem keyif veren dev salıncak

Hem korku, hem keyif veren dev salıncak Elazığ'da Keban Barajı karşısına kurulan dev salıncak, binenlere hem korku hem de keyif verirken, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte bayramdan sonra hizmet vereceği belirtildi Elazığ'daki Keban Baraj gölü kıyısındaki yüksek bir tepeye kurulan dev salıncak...

Hem korku, hem keyif veren dev salıncak

Elazığ'da Keban Barajı karşısına kurulan dev salıncak, binenlere hem korku hem de keyif verirken, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte bayramdan sonra hizmet vereceği belirtildi

ELAZIĞ - Elazığ'daki Keban Baraj gölü kıyısındaki yüksek bir tepeye kurulan dev salıncak hem korku, hem de keyif verirken, kısıtlamanın kaldırılmasıyla bayramdan sonra hizmete açılacağı belirtildi.

İlçede 40 yıl önce park olarak yapılan ve yaklaşık 25 yıldır atıl durumda olan baraj gölü manzaralı Seyrül Keban Tepesi yeniden düzenlenerek Ramazan ayından sonra açılması için hazırlıklar tamamlanma aşamasına getirildi. Özellikle yapıldığı tarihte Türkiye'nin ilk dev yatırımlarından olan ve ülkede üretilen elektriğin büyük bir bölümünü tek başına karşılayan Keban Barajı manzaralı tesisin bünyesin de de dev salıncak kuruldu. Bölgede tek ve uçurumun kenarında olma özelliği taşıyan dev salıncak, daha açılışı yapılmadan Elazığlıların uğrak mekanları arasına girdi. Salıncağa binenler, heyecanlı dakikalar yaşarken, baraj gölüne düşüyormuş hissine kapılmalarıyla hem korkuyu hem de keyfi yaşıyor.

Hayalini kurdukları işletmeyi açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten işletme sahiplerinden Ahmet Özdemir, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Keban ilçesindeyiz. 1966 yılından başlayıp 1974 yılında biten ve Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Keban Barajı'nın tam karşısındayız. Bulunduğumuz bölge 40 yıl önce park olarak yapılmış ama yaklaşık 25 yıldır atıl vaziyette bekliyordu. Biz de ortağımla birlikte defalarca buranın tesis haline dönüştürmenin hayalini kurduk. Burayı değerlendirmeyi düşündük. Burası eskiden çok kötü bir haldeydi. kurumların yardımlarıyla ve ilçe halkının da çok ciddi destekleri var burayı bir tesis haline getirdik" dedi.

"Bölgemizde bu salıncağın bir benzeri yok"

Salıncağın bölgeye renk katacağını dile getiren Özdemir, "Burada dev bir salıncak yaptık. Bölgemizde bu salıncağın bir benzeri yok. Bizim salıncağımızın diğer ve Karadeniz'dekilerden farklı kılan özelliği tam uçurumun kenarında olmasıdır. Binen insanlar kendini çok fazla yüksekte hissediyor. Nerede oturursanız oturun baraj manzaralı ayrıca yaz aylarında da burası serin. Normalde şuanda burası açılmış olması gerekiyordu ama Ramazan ayındayız hem iftardan sonra yasak olması hem de gündüz oruç olduğu için açılışımızı bayram sonuna erteledik. Bu güzel mekanımızda tüm Elazığlı, ve çevre illerdeki vatandaşlarımızı bekleriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK