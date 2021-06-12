Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, objektiflere bikinili yakalandı
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Serenay Sarıkaya, bir derginin çekimleri için soluğu Bodrum'da aldı. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncu, gün boyu denizden çıkmadı.
Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, rotasını Bodrum'a çevirdi. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Dergi çekimleri nedeniyle beş farklı kıyafetle günü tamamlayan Serenay Sarıkaya, sahildeki kayaların üzerinden atlarken tehlikeli anlar yaşadı.
YORGUNLUĞUNU ATTI
Milliyet'in haberine göre; kayaların üzerinde dans edip poz veren 28 yaşındaki oyuncu, çekimlerin bitmesiyle birlikte soluğu otelin plajında aldı. Mayosunu giyen Serenay Sarıkaya, yürüyüşün ardından iskeleye çıkarak, günün yorgunluğunu attı. Oyuncunun sürekli telefonla konuşması dikkat çekti.
BİKİNİSİYLE OBJEKTİFLERE TAKILDI
Ertesi gün çekimlerin devam ettiği otelin iskelesine inen ve verilen arayı denizde değerlendiren ünlü oyuncu, bikinisiyle objektiflere takıldı. Çekimi gerçekleştiren fotoğrafçıya birbirinden güzel pozlar veren Seranay, tüm bakışları üzerinde toplarken, formda görüntüsüyle büyüledi.
MUHABİRLERE EL SALLADI
Günü güneşlenerek geçiren Sarıkaya, kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini el sallayarak selamladı. Bir süredir ekranlarda olmayan Seranay Sarıkaya'nın, Bodrum'da konakladığı otelden bugün ayrılıp, İstanbul'a döneceği öğrenildi.