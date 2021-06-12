Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, objektiflere bikinili yakalandı

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Serenay Sarıkaya, bir derginin çekimleri için soluğu Bodrum'da aldı. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncu, gün boyu denizden çıkmadı.