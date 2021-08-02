Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar
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Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar Fethiye'de kurulan Tatil Köyü'nde belirli bir program eşliğinde İngilizce kursu verilirken, aynı zamanda tatil imkanı sunuluyor.

Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar

MUĞLA - Fethiye'de kurulan Tatil Köyü'nde belirli bir program eşliğinde İngilizce kursu verilirken, aynı zamanda tatil imkanı sunuluyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen yabancı dil kursu English Time tarafından, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde hem eğitim verilen hem de tatil yapılan bir kamp oluşturuldu. Böylece, pandemi sürecinde sosyalleşemeyen, sıkılan ve aynı zamanda yabancı dil eğitiminden uzak kalan öğrenciler için tatil havasında bir etkinliğe imza atıldı. Kamp programına katılan bireyler için oldukça faydalı işlere imza atılan İngilizce Tatil Köyü'nde, İngilizce konuşma aktiviteleri, bireysel - grup oyunları, eğitim koçluğu seansları ve eğlenceli yarışmalar düzenleniyor.

Gerçekleştirilen organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan English Time Eğitim Koordinatörü Tayfun Dal, önceki yıllarda da birçok etkinliğe imza attıklarını belirtirken, pandemi sürecinde evde çok sıkılan öğrencilerle beraber tatil havasında güzel bir eğitim kampı yaptıklarını ifade etti.

Dal konuşmasının devamında ise "İngilizce eğitimlerimizi bir nevi doğal ortama taşımış olduk. Böylece, İngilizce öğrenirken eğlenceli aktiviteler de yapmış oluyoruz. Eğitimlerimiz tatil havasında olunca öğrencilerimizle olan ilişkilerimiz, öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade abi kardeş ilişkisinde ilerliyor. Bu durumun oluşması da derslere olumlu bir hava katıyor. Öğrencilerimizden bazıları "Kamp programı keşke daha uzun olsaydı" diye belirtiyorlar. Bu tarz olumlu yorumların nedeni ise kamp ortamında İngilizce pratiklerini en iyi derecede geliştiriyor olmaları… Öğrenciler, eğitim kampı boyunca hocalarımızla ve benimle mecburen İngilizce konuşmak zorundalar çünkü biz burada Türkçe konuşmuyoruz. Bir nevi iletişim kurmak için daha çok pratik yapıyorlar. Böylelikle bir haftalık kamp sürecinde kelime dağarcıkları ve İngilizce seviyeleri de gelişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar
Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar
Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar
Hem İngilizce Öğreniyorlar, Hem Tatil Yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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