Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular
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Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular

Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta teyze ve yeğen hobi olarak başladıkları ürünleri geliştirerek sergi açtılar.

Zonguldak'ta teyze ve yeğen hobi olarak başladıkları ürünleri geliştirerek sergi açtılar. Gelirlerini ise çocuk hastalara umut olmak için bağışlayacaklar.

Zonguldak'ta Yasemin Özdemir ve yeğeni Tuğba Yılmaz, hobi olarak başladıkları el ürünlerinde kendilerini geliştirerek geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği ürünlerin gelirlerini SMA hastalarına bağışlayacaklar. Yaklaşık 4 ay önce hobi olarak başladıkları tamamen geri dönüşüm ürünlerinde elde edilen ürünleri kendileri tasarlayarak sergi açtılar. AVM'nin giriş katında sergisi açılan ürünler satışa sunuldu.

Amaçlarının bir nebze de olsa destek olmak olduğunu söyleyen Yasemin Özdemir, "Yani biz bunun mayıs ayında hobi olarak başladık tablo boyamaya başladık biz o zaman boş vaktimizi değerlendiremedik sonra sosyal medyada Alparslan isminde bir çocuğumuz var. Şu anda yoğun bakımda boş geçirdiğimiz zamanları ve yaptığımız ürünleri hani daha verimli nasıl kullanabiliriz diye düşünürken bunları gördükten sonra, çocuklarımızı gördükten sonra bunların satışını gerçekleştirelim dedik. Ürünleri çıkartalım daha sonra olayı farklı yere çevirdik. Çöpe atılacak kutuları başka malzemeleri geri dönüşüm olarak kullandıktan sonra tekrar satışa hazır hale getirip bunun satışını gerçekleştirip onun hesabına yatırmaya karar verdik. Böyle güzel işler yapmak bizi çok mutlu etti. SMA hastası çocuklarımız adına da onlardan da güzel tepkiler geldi ayrıca sosyal medya hesabımızda hobi etkinliği olarak bir sayfamızı oluşturduk. Oradaki insanlarımız yardımseverlerimize bugün satacağımızı duydukları için onlar da ürün gönderdiler onların satışını gerçekleştiriyoruz insanlarımızın ilgisi de büyük yani Zonguldak'ın böyle bir şeye ihtiyacı varmış güzel oldu güzel dönüşler aldık hala da sosyal medya hesaplarından yazıyorlar biz de katılalım diye. Tamamen kendi imkanlarımızla ben kendi mutfağında yapıyorum atölyemiz yok mesela daha çok yardım ederlerse daha güzel sonuçlar alabiliriz. El emeği yapan kadınlarımızdan da bekliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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