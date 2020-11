Hem Anne, Hem Influencer: Pınar Dönmez

Instagram'da bebek bakımı ile ilgili paylaştığı bilgilerle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Pınar Dönmez ile anneliği ve sosyal medyayı konuştuk.

12 Mayıs 1981 de Bursa/İnegöl'de doğan Pınar Dönmez, Edirne Anadolu Sağlık Meslek lisesini bitirdikten sonra, Trakya Üniversitesi'ndeöğrenim hayatına devam etmiş. Yeni doğan Yoğun bakım hemşireliği, 0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitici Eğitimi, EmzirmeninKorunması Özendirilmesi ve Desteklenmesi Eğitimi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitimi ve İletişim Danışmanlık Stres ve Zaman yönetimi kursu gibi birçok alanda eğitimler aldı. 2015 yılında evlendi.10 Mart 2017 yılında, yıllardır hayallerini süsleyen oğluna kavuştu ve bebek bakımı ile ilgili uyguladığı teorik bilgileri @pinardonmez_ instagram hesabından birçok anneye ulaştırarak pratiğe döktü. Gelin dijital dünyada fark yaratan bu influencer anneyi birlikte tanıyalım.

Röportaj: Bengü Arslan

Senin için Influencer oldu diyorlar. Nasıl oldu bu? Ne noktada "artık infuencer oldum ben" dedin? :)

Hamileliğimin üçüncü ayından sonra sağlık problemlerim nedeniyle raporluydum. Çok fazla ayağa kalkamadım o dönemde, uzandığım yerden sürekli telefonumla sosyal medyayı takip ediyordum. Bir gün eşim dedi ki "sen de kendine bir sayfa aç istersen. Mesleki tecrüben çok bebek çocuk ve kadın sağlığı hakkında çok fazla bilgin var. Bunları paylaş. En azından evde gebelik sırasında yatarken senin içinde güzel zaman olur. Neden olmasın dedim ve kendim için bir sayfa açtım. Hamilelikten, bebek büyütmeye kadar olan tüm bilgilerimi paylaştım. Oğlumun doğum videosu keşfete düştü ve birçok kişi beni o sayede tanıdı. Daha sonra oğlum altıncı aya geldiğinde ek gıda paylaşmaya başladım. Bu konuda annelerin çok fazla talebi vardı ve elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Bu süre zarfında ilk iki yıl sayfam hep gizli sayfaydı. sadece paylaşım yapıyordum olayın influencerlık boyutunu bilmiyordum. Ortalama 200.000 civarı sayı ulaştığım dönemde ajanslar arayıp sayfamın açık olmasını ve işbirlikleri yapmak istediklerini söyledi. Önceleri bu konudan birazcık çekindim. Daha sonra 17 yıl görev yaptım hemşirelik mesleğinden oğluma bakmak için istifa etmiştim ve firmalar ile işbirliği yapabilmek için şirket açtım. Yaptığım her türlü işin yasal olmasına özen gösterdim. Gelen işbirliklerinde özellikle paylaşacağım markaların normalde günlük hayatta kullandığım ürünler olması benim için çok önemliydi. Bu sürece başladıktan beş ay sonra o kadar çok marka iş birliği için bana ulaştı ki. O zaman influencer olduğumu anladım.

Sence neden seni izliyorlar?

Kendilerine yakın bulduklarını düşünüyorum. Elimden geldiğince çocuk büyütmeden tutunda, sağlık konusunda her zaman Bilgi paylaşımlarım devam ediyor. Ve insanlar kendi hayatını kolaylaştıracak nüanslar yakalayabiliyor benim sayfamda. Günlük hayatta fönlü makyajlı temizlik yapmadığım için belki de:) Normalde nasılsam Instagram'da da öyleyim. Sürekli bakımlı olup sürekli evleri derli toplu olan ve sürekli her şeyleri muntazam olanları insanlar izledikçe bazen kendilerini yetersiz hissedebiliyor. Ama ben de o an dağınıksa dağınıktır onu da paylaşırım. Sanırım bunu çok seviyorlar.

İnsanlar seni takip ediyor, senden ilham alıyor. Sen kimleri takip ediyorsun? İlham kaynağı "influencerlar'ın" kimler?

Şimdi bunu burada yazmak isterdim ama kırılanlar ve küsenler olacaktır. Bizim influencer camiasında ters tepki olur. :) Ama tabii ki de sevdiğim beğendiğim sayfalar var.

Sence, seni diğer influencerlardan ayıran en temel 3 özellik ne?

Bence beni ayıran en önemli özelliğim, hem anneinfluencer olmam, hem de sağlık konusunda pratik bilgiler paylaşıyor olmam. Birçok kişiye göre daha doğal olduğumu düşünüyorum. Bir de beni takip edenleri dinlediğimi düşünüyorum. Hani sadece bir sayfam var influencerım para kazanayım değil, gelen taleplere göre hareket etmem. Bir de bugüne kadar hiçbir takipçimi isteyerek kırdığımı düşünmüyorum elimden geldiğince kibar ve anlayışlı olduğumu düşünüyorum:)

Artık pek çok gencin kariyer planı dijital dünya üzerine kurulu. Seninle aynı yolu izlemek isteyenlere önerilerin neler?

Influencer olmak isteyenler öncelikle hangi alanda ilerleyeceğine karar vermeli. Farklı alanlar var ve herkes farklı kitleleri tercih ediyor. Hangi kitleye hitap etmek istediğinizi önce karar verin. Ondan sonra ne olursa olsun sadece kendiniz olun. Size yazan destek bekleyen kim olursa olsun elinizden geleni yapın. Sadece fotoğraf paylaşıp altına hoşbeş yazmak yerine açıklayıcı bilgiler yazmayı tercih edin. Bazen görüyorum birkaç 1000 takipçisi olup havalara giren insanlar oluyor ve asla onlardan olmayın direk kaybedersiniz. İyi niyetli olun. Her gün mutlaka bol bol okuyun gündemi takip edin. Günlük hayatta olup bitenlere sessiz kalmayın.

Peki, herhangi bir marka ile çekim yaparken öncelikleriniz nelerdir? Karar vermedeki kriterlerin nelerdir?

Bir marka ile çekim ya da işbirliği yaparken öncelikle kriterim ben o ürünü kullanır mıyım? Normal zamanda kullanıyor muyum?Yoksa sadece reklamını girip paramı alırım diye hiç düşünmedim. Öyle düşünseydim muhtemelen şimdiye çok zengin olmuştum. Her hafta gelen onlarca işbirliğinden anca 1-2 tanesini bana uygun olarak görüp kabul ediyorum. Normalde yemediğim ve çocuğuma yedirmediğim hiçbir gıdanın reklamını asla yapmıyorum. Ya da dayanıklı Tüketim ürünlerini önce kendim kullanmadan asla önermiyorum. Bunlar benim için önemli. Yeni markalarla işbirliklerine gelince dediğim gibi şu dönemde çok fazla marka işbirliği ile geliyor. Tabii ki de sadece güzel ve kaliteli markaları kabul ediyorum.