Help Turkey ne demek? Help Türkçe çeviri! Twitter'da Help Turkey tagi neden açıldı?

Sosyal medya platformlarından olan Twitter'da gündeme dair pek çok detay ele alınmakta. Kullanıcıların bir araya gelerek önemli konuları öne çıkardığı platformda son olarak Help Turkey tagi gündeme girdi. Peki, Help Turkey ne demek? Twitter'da Help Turkey tagi neden açıldı? Help Türkçe çeviri! Help Turkey neden TT oldu? Help ne demek?