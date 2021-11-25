Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

Rekorlar kıran yeni Güney Kore yapımı dizisi Hellbound'un 1. sezonu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Diziyi beğenen izleyiciler Hellbound 2. sezonu gelir mi merak etti. Peki, Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Netflix'in yeni Güney Kore yapımı dizisi Hellbound oldukça dikkat çekiyor. Hellbound dizisi, Squid Game'in kırdığı rekoru geçmiş durumda. Dizi severler, Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

Hellbound İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Cehennemlik" demektir.

Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.

Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

Hellbound dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Dizi, Squid Game'i geçerek rekor kırmıştı. Haliyle izleyiciler 2. sezonu çıkacak mı merak ediyor.

Henüz dizinin 2. sezonu çıkar mı, çıkacak mı resmi bir açıklama gelmedi. Fakat böyle bir başarının ardından dizinin 2. sezonunun çıkması çok muhtemel. Dediğimiz gibi resmi bir açıklama gelmediği için kesin bir şey söyleyemiyoruz.

Ana karakterler:

  • Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo
  • Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo
  • Kim Hyun-joo : Min Hye-jin
  • Park Jeong-min : Bae Young-jae
  • Won Jin-ah : Song So-hyun
  • Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon

Yardımcı karakterler:

  • Kim Do-yoon : Lee Dong-wook
  • Kim Shin-rok : Park Jeong-ja
  • Ryu Kyung-soo : Yoo Ji
  • Lee Re : Jin Hee-jeong
  • Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon

Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan lise öğrencisi kurşuna dizilecek

Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan lise öğrencisi kurşuna dizilecek

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title