Netflix'in yeni Güney Kore yapımı dizisi Hellbound oldukça dikkat çekiyor. Hellbound dizisi, Squid Game'in kırdığı rekoru geçmiş durumda. Dizi severler, Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Hellbound 2. sezonu gelecek mi, ne zaman çıkar? Netflix Hellbound yeni sezon olacak mı? Resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

HELLBOUND NE DEMEK?

Hellbound İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Cehennemlik" demektir.

HELLBOUND NEDİR?

Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.

Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

HELLBOUND 2. SEZON GELİR Mİ?

Hellbound dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Dizi, Squid Game'i geçerek rekor kırmıştı. Haliyle izleyiciler 2. sezonu çıkacak mı merak ediyor.

Henüz dizinin 2. sezonu çıkar mı, çıkacak mı resmi bir açıklama gelmedi. Fakat böyle bir başarının ardından dizinin 2. sezonunun çıkması çok muhtemel. Dediğimiz gibi resmi bir açıklama gelmediği için kesin bir şey söyleyemiyoruz.

HELLBOUND OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo

Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo

Kim Hyun-joo : Min Hye-jin

Park Jeong-min : Bae Young-jae

Won Jin-ah : Song So-hyun

Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon

Yardımcı karakterler:

Kim Do-yoon : Lee Dong-wook

Kim Shin-rok : Park Jeong-ja

Ryu Kyung-soo : Yoo Ji

Lee Re : Jin Hee-jeong

Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon

HELLBOUND NE ZAMAN ÇIKTI?

Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

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