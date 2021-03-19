Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı
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Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı

19.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:38
Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bitlis'te 4 Mart'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı anısına, Çubukbey Anadolu Lisesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Yardımeli Derneği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkısıyla oluşturulan hatıra ormanında, 11 şehidin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık adına da birer fidan dikildi. 

'ONLARIN KANI İLE SULANAN TOPRAKLAR VATAN OLMUŞTUR'Fidan dikme töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Helikopter kazasında şehit düşen 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşının anısına, Çubukbey Anadolu Lisesi'nde hatıra ormanı oluşturuyoruz. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' demiştir. Onların kanı ile sulanan topraklar, bizim için vatan olmuştur" dedi.Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner de, şehitler anısına fidan dikmekten onur duyduğunu ifade etti.

Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı
Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı
Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı
Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı
Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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