Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kritik Analitik Düşünce Topluluğunun düzenlediği "Helal Gıda Sağlıklı Yaşam" konulu panel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin'in oturum başkanlığını yaptığı panelde; Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü ile Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah Yazar ve TSE Başkan Müşaviri Doğan Yazar uzmanlık alanlarında birer sunum yaptı.

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Koordinatörü Adnan Bahadır, Kritik Analitik Düşünce Topluluğu akademik danışmanı Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı panel, topluluğun ve helal gıda platformunun tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Ardından açılış konuşması yapan akademik danışman Prof. Dr. İsmail Kaya, insanı diğer canlılardan ayıran aklın, dolayısıyla akıl sağlığının önemini vurgulayarak "Akıl sağlığı da vücut sağlığıyla ilişkili. Yediklerimiz, içtiklerimiz vücut sağlığımız kadar akıl sağlığımızı da etkiliyor. Temiz ve hijyenik gıdanın gerekliliği günümüz biliminde kabul edildiği gibi asırlar öncesinde İslam'da da belirtilmiş" dedi.

"Helal ve sağlıklı yaşam İslam'ın amaçlarıyla doğrudan ilişkili"

Panelin konusuyla ilgili genel bir değerlendirme yapan oturum başkanı OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin de, "Helal gıda ve sağlıklı yaşam dendiğinde sağlık kısmı tıpçıları ilgilendirse de helal kelimesi ilahiyat ve İslam hukukunu gerekli kılıyor. Bütün hukuk sistemlerinin, toplumda düzeni ve adaleti sağlamak gibi temel bir amacı var. İslam dini de bu amacı esas edinmekle birlikte üstüne 5 tane daha amaç koyar. Bunlar da dinin, aklın, malın, canın ve neslin korunmasıdır. Helal ve sağlıklı yaşam dediğimizde de bu 5 amaçla doğrudan ilişkisi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"İslamiyet helal gıdayı 3 noktada ele alır"

İslam'ın, helal gıdayı çok daha kapsamlı ve geniş açıdan değerlendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi: "İslam helal gıdayı 3 noktada ele alır. İlki helal kazançtır. Tüketeceğimiz gıdalar helal yolla elde edilmemişse bu gıdanın sağlıklı ve faydalı olması düşünülemez. İkincisi, gıdanın yapı olarak temiz ve insana uygun olması, üçüncüsü de tüketim usulü açısından gıdanın helal olmasıdır. Yemeğe besmeleyle ve sağ elle başlama gibi davranışlar, adap gibi görünse de aslında bir bütünü oluşturan unsurlar. Bu yönüyle helal gıdanın İslam'ın bütün hayat tarzı içine yerleşmiş olduğunu görüyoruz."

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrullah Kaya'nın "Helal Yaşam Tıbbı", Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü "Gıda ve Hijyen" ve TSE Başkan Müşaviri Doğan Yazar'ın "Ülkemizde ve Dünyada Helal Bilgilendirme" konularında yaptıkları sunumla devam eden panel, fidan sertifikası takdimiyle sona erdi. - SAMSUN