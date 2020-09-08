Hekimoğlu yeni sezon son bölüm izle! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
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Hekimoğlu yeni sezon son bölüm izle! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 16. bölüm kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni sezon son bölüm izle! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
08.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:38

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 16. bölüm izle! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'nun ekibi Zeynep'in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu'na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu'nun aklı Zeynep'tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep'in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'negenç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Hekimoğlu yeni sezon son bölüm izle! Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Zeynep'in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep'in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hekimoğlu yeni bölüm 20.00'de başlayacak

HEKİMOĞLU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ana karakterler

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

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