Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Aralık 2020

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 1 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

Hekimoğlu

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 29. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Memoli, yıllar sonra babasıyla karşı karşıya geliyor!



Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Memoli'nin babası Salih ortaya çıkar.

Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi? Memoli'nin hastalığı ne? Babası ile yıllar sonra karşılaşan Memoli'nin tepkisi ne olacak?

Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 29. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ateş, Memoli'nin hastalığına çare bulacak mı?

Memoli'nin yakalandığı hastalık hızla ilerlemektedir. Ateş duruma çare arar. Yapmak istediği yöntemi İpek kabul etmez. Ancak Hekimoğlu Memoli'yi kurtarmaya kararlıdır. Hekimoğlu riski göze alır ve Memoli'nin yanına gider. İşin en önemli kısmı ise Memoli'ye kalmıştır. Memoli ne yapacak?

Hekimoğlu 29. Bölüm Fragmanı yayında! Memoli, ölecek mi? Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Onunla aynı odada kalan Murat'ın ölümü ise Memoli'nin endişelerini arttırır. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Ateş'in sakin tutumu herkesi şaşırtır. Peki Ateş'in aklında ne var? Memoli için yeni bir tedavi mi uygulayacak?

Hekimoğlu

Hekimoğlu 8 Aralık Salı yayınlanan 28. Bölümde, Memoli'ye bulaşan hastalık herkesi tedirgin eder. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu ise, hastane yönetimine karşı İpek'i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali'ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu'nu karşısına alıp İpek'in teklifini kabul edecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!