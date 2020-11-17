Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

17.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:31
Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğluyeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 25. Bölüm Fragmanıyayında! Hekimoğlu, aşkın varlığını sorguluyor!

Hekimoğlu, Orhan'ın karşısında aşkın varlığını sorguluyor. Selin ise Hekimoğlu'ndan uzaklara gideceğinin haberini veriyor. Ateş ve Selin arasında aşk yaşanacak derken ayrılık rüzgarları mı esecek?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 3 Kasım Salı yayınlanan bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?

Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!
Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!
Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!
Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Banka çalışma saatleri güncellendi! 2020 banka çalışılma saatleri listesi! - Haberİspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya hangi kanalda? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi? - Haberİsviçre - Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre - Ukrayna hangi kanalda? İsviçre - Ukrayna şifresiz canlı izlenecek mi? - HaberKaradağ - Güney Kıbrıs maçı ne zaman saat kaçta? Karadağ - Güney Kıbrıs hangi kanalda? Karadağ - Güney Kıbrıs şifresiz canlı izlenecek mi? - HaberLüksemburg - Azerbaycan maçı ne zaman saat kaçta? Lüksemburg - Azerbaycan hangi kanalda? Lüksemburg - Azerbaycan şifresiz canlı izlenecek mi? - HaberSon Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor - HaberlerBilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor - Haberler16 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber13 Kasım Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? - HaberSon Dakika: Sigara yasağı ne zaman başlayacak? Sigara yasağı nedir? - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Meral Akşener Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Akalın Öykü Karayel Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Milli İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:31:25. #1.14#
title