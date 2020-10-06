Hekimoğlu dizisi ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?
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Hekimoğlu dizisi ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?

06.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:55

Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu 19. son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu son bölüm izle...

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. 20. yeni bölümüyle yine salı 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?

HEKİMOĞLU 19. BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek ve Hekimoğlu ilk kez birlikte bir vakaya odaklanırlar. İki güçlü karakter, iki iyi doktor, iki eski arkadaş, iki zıt kutup zaman zaman aynı noktaya çekilseler de çatışmaları kaçınılmazdır. Vaka bir yana, aralarındaki tatlı-sert itişmeler kimsenin gözünden kaçmaz. Hatta bunun duygusal bir yakınlaşmaya işaret ettiğini bile düşünenler olacaktır. Kimilerinin eğlenerek, kimilerinin kıskanarak izlediği bu hallerin altında kim bilir ne sebepler vardır.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?

İpek ve Hekimoğlu arasında neler olacak? Doğru teşhisi İpek mi yoksa Hekimoğlu mu koyacak? Genç adam kurtulabilecek mi?

Hekimoğlu dizisi ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu oyuncuları kim?

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