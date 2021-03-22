Hekimoğlu dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Hekimoğlu ne zaman final yapacak? Final bölümü ne zaman açıklandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun 2021 mayıs ayının sonlarına doğru final yapacağı belirtildi. Peki Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu bitecek mi? Hekimoğlu final bölümü ne zaman olacak?

Hekimoğlu final mi yapacak? Hekimoğlu dizisi bitiyor mu? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda? Hekimoğlu dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPACAK? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümü ile 17 Aralık 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hekimoğlu dizisi, yoğun izleyici kitlesi tarafından takip edilmekte. Hekimoğlu dizisi, son olarak 41. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin biteceğine dair şu an resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna ek olarak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekrana veda edecek.

HEKİMOĞLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.

Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can