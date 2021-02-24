Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 39. bölüm yeni bölüm fragmanı! Kanal D Hekimoğlu 38. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölüm izle!

Kanal D kanalında her salı yeni bölümüyle yayınlanan Hekimoğlu 38. bölümü bu akşam yayınlandı. Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu 39. bölüm yeni bölüm fragmanı! Kanal D Hekimoğlu 38. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölüm izle!

HEKİMOĞLU 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Hekimoğlu 23 Şubat Salı yayınlanan yeni bölümde tecavüze uğrayan Ece, Ateş ve ekibine emanettir. Ece ile birebir ilgilenen Ateş, ona bunu yapanlara lanet ederken bir yandan da Ece'yi iyileştirmeye çalışır. Uygulanan tedavi yöntemi ve yapılan testeler sonucundan ise herkesi korkutan bir gelişme yaşanır. Test sonucunu gören İpek, Ece'nin hamile olduğunu öğrenir. Uğradığı tecavüz sonrası hamile kalan Ece ile Ateş'in konuşmasını ister. Ateş, Ece ile konuşup çocuk konusunda ona bazı uyarılarda bulunur. Peki Ateş ve Ece bu zor durumun içinde nasıl bir kararla çıkacaktır? Sorunun cevabı 2 Mart Salı günü saat 20.00'da Kanal D bulacak.

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KANAL D HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hekimoğlu 23 Şubat Salı yayınlanan 38. bölümünde Öte yandan poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir. Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu'ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabildi mi?

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.